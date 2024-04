News Udinese / Sensini su Cannavaro e Pinzi: “Vi dico cosa serve…”

Il difensore centrale Nestor Sensini ha detto la sua sulla nuova guida tecnica dell'Udinese e sull'arrivo di due calciatori che conosce molto bene come Fabio Cannavaro e Giampiero Pinzi. Ecco tutte le sue parole al Messaggero Veneto sul duo che vuole portare alla salvezza i bianconeri .

"Adesso servono calma, fiducia e tutto il supporto dei tifosi. Sono convinto che Fabio e Giampiero alleneranno l’Udinese con la stessa grinta che avevano da giocatori. Conoscendo la tifoseria e la società, dico che mai come adesso servirà stare vicino alla squadra e sostenerla “senza se e senza ma”. Anche quando si sbaglieranno i gol più semplici e sembrerà buttare male. Tuttavia, è proprio nell’errore che bisogna mantenersi calmi e sono convinto che Fabio saprà infondere anche la tranquillità necessaria che richiede la situazione, proprio come sapeva fare in campo quando eravamo insieme al Parma".