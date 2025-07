Udinese, senti De Maio: “Ecco cosa auguro ai bianconeri…”

L'Udinese esce con un pareggio dalla prima sfida amichevole della sua nuova stagione. Un buon banco di prova per la squadra che ha cambiato tanto ed ora è pronta per partire per il classico ritiro austriaco di Lienz. Nel frattempo ci ha pensato un ex bianconero a dire la sua sulla rosa che si appresta ad iniziare la stagione 25/26. Sebastien De Maio (ritiratosi da poco) ha fatto il punto sulla società e sul suo futuro. Ecco le dichiarazioni del difensore centrale.

"Ad Udine sono arrivato a gennaio e l'Udinese non andava bene. Era un nuovo ciclo con tanti ragazzi senza esperienza in Serie A. Il campionato italiano è difficile, quella stagione è mancato un po' di tempo per far ambientare questi ragazzi. L'anno successivo, infatti, quasi con lo stesso gruppo abbiamo fatto bene". Il nuovo Club Manager del Mantova ha poi continuato: "I tifosi sperano sempre nell'Europa e auguro all'Udinese di riuscirci. Sono una società storica, con dentro delle persone favolose e serie. Mi hanno trattato in maniera strepitosa".