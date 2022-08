News Udinese | Senti Perez: “Qui il miglior gruppo che ho avuto in carriera”

Nehuen Perez è tornato in bianconero dopo la sfavillante stagione fatta lo scorso anno con Cioffi. Arrivato come un giovane prospetto, nel giro di qualche settimana ha preso i gradi di titolare a suon di buone prestazioni e non li ha più lasciati. Un rendimento che gli è costato pure la prima chiamata con la nazionale argentina.

Il centrale classe '00 si è raccontato in un'intervista rilasciata al quotidiano sportivo As, in cui racconta del suo ritorno in Friuli. Per prima cosa Perez ha parlato delle sue aspettative in bianconero per questa stagione: "Avevo già discusso di un mio ritorno con il mio entourage, perché a Udine sono stato accolto molto bene fin da subito. Per questo motivo ho parlato con l'Atletico per capire se potessi rimanere. Sono molto entusiasta di essere tornato. È una sfida che colgo al balzo. La mia intenzione è quella di fare una grande stagione qui e fare il salto di qualità".