Udinese-Roma | Senti Southgate: “I friulani sono una squadra forte”

Il CT dell'Inghilterra Gareth Southgate ieri ha assistito al match tra friulani e giallorossi alla Dacia Arena. Il tecnico dei three lions ha voluto visionare da vicino due calciatori in orbita nazionale, ovvero Chris Smalling e Tammy Abraham , ma la serata ha preso una piega totalmente diversa. I due giocatori capitolini non hanno di certo brillato e in più il numero 9 giallorosso ha dovuto abbandonare il campo nel finale a causa di un infortunio rimediato alla spalla, durante un contatto corpo a corpo con Becao .Il commissario tecnico avrà fatto le sue valutazioni in ottica mondiale, nel mentre ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Udinese TV.

Il tecnico dell'Inghilterra non è il primo che rimane colpito dall'atmosfera che si respira alla Dacia Arena. Anche mister Sottil ha voluto sottolineare come il tifo dei friulani sia tornato ad essere un fattore come negli anni d'oro, grazie ad una squadra veramente piacevole da guardare. I giocatori stessi sui social hanno voluto ringraziare i propri fan, in quella che ieri è stata una vera e propria bolgia che ha sostenuto i bianconeri dall'inizio alla fine dell'incontro. Questo potrebbe essere un fattore determinate nella riuscita di un qualcosa d'importante. Ora toccherà al Sassuolo, squadra ostica e piena di giocatori ricchi di talento e inventiva. L'Udinese farà di tutto per continuare a stupire e a far divertire i propri sostenitori. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le valutazioni assegnate nel corso di questo incontro. Le pagelle di Udinese-Roma <<<