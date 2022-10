News Udinese | Senti Zortea: “Giocheremo contro la squadra più in forma”

Il nuovo laterale degli orobici ha parlato della super sfida di domenica presentando l'incontro sulle pagine de L'Eco di Bergamo

Redazione

Oltre all'Udinese, la squadra rivelazione di questo avvio di campionato è senza ombra di dubbio l'Atalanta di Gasperini. Gli orobici sono in vetta alla classifica senza aver mai potuto contare sul proprio attaccante Duvan Zapata, motivo per cui i meriti vanno dati a una formazione che ha saputo reinventarsi e cambiare stile di gioco. I nerazzurri adesso preferiscono stare corti e ripartire, concedendo poco agli avversari per colpirli letalmente in contropiede. Grazie a questo atteggiamento i lombardi sono ad oggi la miglior difesa della nostra Serie A con solo tre reti concesse in 8 partite.

domenica alla dacia Arena andrà in scena l'ennesimo test di maturità per i ragazzi di Sottil, ma non sarà facile. L'Atalanta ha dimostrato di fare bene con squadre fisiche come i rossoneri. Vedremo quindi quale sarà il piano dell'ex tecnico dell'Ascoli per cercare di sovvertire i pronostici.

Le parole di Zortea

Quella di domenica tra Udinese e Atalanta sarà una sfida d'alta classifica. "È sempre bello quando si sta in alto, nelle giovanili è sempre stato così" - ha dichiarato Nadir Zortea, laterale arrivato in estate dalla Salernitana, ai microfoni de L'Eco di Bergamo - "Siamo concentrati, abbiamo o un atteggiamento molto combattivo. Sarà una bella sfida possiamo misurarci con la squadra più in forma del campionato: è una squadra molto fisica, sarà una partita molto difficile ma possiamo fare bene".