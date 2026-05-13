Kingsley Ehizibue è costretto a fermarsi nel suo momento migliore. Una notizia che sicuramente non fa piacere a mister Kosta Runjaic ed al mondo Udinese in generale. Un calciatore che nel corso dell'ultimo mese ha messo a referto delle prestazioni di primissimo livello con una continuità che difficilmente ha avuto nel recente passato. La squadra non solo perde un ottimo giocatore dal punto di vista del rendimento, ma soprattutto un elemento che per via dell'infortunio di Alessandro Zanoli diventa decisamente difficile da sostituire. Passiamo alle due possibilità che ha mister Kosta Runjaic per provare a mettere in campo una soluzione.

Le due piste del tecnico tedesco

Mister Kosta Runjaic

Una scelta non semplice, ma soprattutto una squadra che vuole ancora conquistare punti importanti in campionato e togliersi grandi soddisfazioni. La prima possibilità è quella percorsa nella sfida contro i bianconeri di Torino, con Oier Zarraga che va ad occupare quella posizione di esterno destro sul campo da gioco. Non solo questa alternativa per l'Udinese, con la seconda possibilità che è quella di adattare uno dei due esterni sinistri in rosa, c'è da capire chi tra Hassane Kamara e Jordan Zemura è più adatto a quella nuova posizione. La risposta definitiva arriverà con la conferenza di sabato.