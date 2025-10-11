Finita in modo sorprendente (è la prima volta che l'Italia viene eliminata agli ottavi di finale della competizione) l'esperienza dell'Under20 italiana ai Mondiali in Cile, l'Udinese riaccoglierà martedì il giovane Alessandro Nunziante.
Udinese News – Serata nazionali in stile bianconero!
A differenza di quanto previsto inizialmente, l'Udinese ha svolto un allenamento anche ieri mattina al Bruseschi prima della pausa fino a martedì. I suoi giocatori hanno ricevuto praticamente quattro giorni di riposo da Runjaic. Martedì, quindi, tutti si ritroveranno al centro sportivo per iniziare a prepararsi in vista della partita contro la Cremonese. Tornerà Okoye, mentre non sarà presente Kristensen.
Nel frattempo, oggi altri due giocatori bianconeri parteciperanno a delle partite. Iker Bravo affronterà la Colombia con la sua Spagna, mentre Saba Goglichidze sfiderà la Spagna alle 20:45 in un incontro valido per le qualificazioni ai Mondiali. Le ultime di mercato: Runjaic non ci sta: tre addii a parametro zero<<<
