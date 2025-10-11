Udinese News – Serata nazionali in stile bianconero!

l’Udinese avrà in campo due giocatori questa sera nella serata delle nazionali: i match e i giocatori coinvolti

Finita in modo sorprendente (è la prima volta che l'Italia viene eliminata agli ottavi di finale della competizione) l'esperienza dell'Under20 italiana ai Mondiali in Cile, l'Udinese riaccoglierà martedì il giovane Alessandro Nunziante .

A differenza di quanto previsto inizialmente, l'Udinese ha svolto un allenamento anche ieri mattina al Bruseschi prima della pausa fino a martedì. I suoi giocatori hanno ricevuto praticamente quattro giorni di riposo da Runjaic. Martedì, quindi, tutti si ritroveranno al centro sportivo per iniziare a prepararsi in vista della partita contro la Cremonese. Tornerà Okoye, mentre non sarà presente Kristensen.