Notizie Udinese – La Serie A aggiorna le regole per le gare da recuperare

Basta con i recuperi delle partite dopo lunghi periodi. La Lega Serie A ha aggiornato ieri le norme in tal senso e ha stabilito che, quando possibile, si dovrà giocare già il giorno seguente alla sospensione di una partita o a un suo rinvio, come nel caso di problemi atmosferici.

Si considereranno ovviamente anche gli impegni nelle competizioni europee e le questioni derivanti dal maltempo o dalle partite della Nazionale . In caso contrario, il recupero dovrà avvenire nella prima data disponibile, ma a distanza di almeno tre giorni dall'ultima gara giocata e da quella successiva, per garantire due giorni di riposo ai giocatori.

Nelle partite che riprendono dopo una pausa, potranno essere impiegati i calciatori disponibili in quel momento e ogni squadra avrà la possibilità di schierare fino a tre nuovi iscritti, a condizione che non siano provenienti dalla squadra avversaria. Non potranno partecipare gli espulsi, coloro che sono stati sostituiti prima della sospensione e i giocatori squalificati. I cambi già effettuati rimarranno validi.