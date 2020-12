Serie A, Cagliari-Udinese: le formazioni ufficiali

UDINE – Alle ore 15 Cagliari e Udinese si affrontano alla Sardegna Arena, nel tredicesimo turno del campionato di Serie A. Due squadre separate da un solo punto in classifica, anche se quella di Gotti deve recuperare la sfida casalinga con l’Atalanta. Proprio il tecnico bianconero sceglie di schierare il consueto 3-5-2, con Bonifazi, Samir e Becao in difesa. A metà campo De Paul, Walace e Pereyra, con Larsen e Zeegelaar sulle corsie esterne. Danvanti c’è la coppia Deulofeu-Pussetto. Di Francesco, dal canto suo, risponde col 4-2-3-1, puntando su Pavoletti in attacco, preferito a Simeone. Sulla trequarti Joao Pedro, affiancato da Sottil a sinistra e Nandez a destra.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. Allenatore: Di Francesco.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Pussetto. Allenatore: Gotti.