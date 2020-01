Serie A, ecco i risultati di domenica pomeriggio

Dopo le vittorie di Lazio e Milan contro Napoli e Cagliari e il pari tra Inter e Atalanta,la domenica pomeriggio della Serie A si è appena conclusa. In attesa del match delle 18 tra Verona e Genoa e il big match tra Roma e Juventus in programma questa sera. Domani sera nel monday night si affronteranno Parma e Lecce. La domenica di campionato ha regalato all’Udinese tre punti d’oro grazie al 3-0 contro il Sassuolo, che consentono alla squadra di Gotti di agganciare il Napoli a 24 punti in classifica. La Sampdoria strapazza il Brescia vincendo 5-1, grazie ad uno scatenato Quagliarella. Vittorie di misura invece per Torino, 1-0 contro il Bologna con gol di Berenguer, e della Fiorentina contro la Spal sempre per 1-0 con gol di Pezzella nel finale.

19° giornata

Sabato 11 dicembre

Cagliari – Milan 0-2

Lazio – Napoli 1-0

Inter – Atalanta 1-1

Domenica 12 dicembre

Udinese – Sassuolo 3-0

Sampdoria – Brescia 5-1

Fiorentina – SPAL 1-0

Torino – Bologna 1-0

Hellas Verona – Genoa ore 18

Roma – Juventus ore 20:45

Parma – Lecce domani ore 20:45