Serie A, i risultati della sesta giornata: troppo Ibra per l’Udinese

UDINE – Alla luce dei risultati maturati nell’ultimo turno di Serie A, il Diavolo resta ancora la squadra da battere. Ieri contro l’Udinese, grazie soprattutto al goal in rovesciata di Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri hanno ottenuto altri punti punti fondamentali per il loro cammino. Anche se gli uomini di Stefano Pioli guardano tutti dall’altro, non vogliono farsi prendere dalle vertigini e rimanere con i piedi per terra. L’obiettivo stagionale è il ritorno in Champions League.

I RISULTATI – Andando per ordine, la sesta giornata di campionato è iniziata sabato con Crotone-Atalanta in cui ad avere la meglio sono stati i bergamaschi. Il 2-1 ha fatto tornare il sorriso a mister Gasperini dopo le ultime brutte uscite. Dopodiché è toccato all’Internazionale, che ha pareggiato con il Parma 2-2, e al Bologna che ha vinto contro il Cagliari 3-2. La domenica è poi cominciata con il trionfo dei meneghini all’ora di pranzo ed è proseguita con le vittorie di Juventus, Lazio, Roma e Sassuolo rispettivamente contro Spezia, Torino, Fiorentina e Napoli. Brutto scivolone casalingo dei partenopei che vedono i neroverdi raggiungere il secondo posto in solitaria. Il posticipo è stato il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa, finito 1-1. Stasera toccherà a Hellas Verona-Benevento.