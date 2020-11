Serie A, la classifica aggiornata: Udinese in zona retrocessione

UDINE – Dopo i risultati maturati ieri durante la sesta giornata di Serie A, la classifica del campionato non è cambiata molto. In testa c’è ancora il Diavolo allenato da Stefano Pioli, seguito immediatamente dallo stupefacente Sassuolo di Roberto De Zerbi. Con la vittoria per 2-0 sul campo del Napoli, i neroverdi sono secondi in solitaria. Dietro di loro inseguono Juventus, che è tornata alla vittoria grazie al rientro e alla doppietta di Cristiano Ronaldo, e Atalanta. In lotta per un posto in Europa ci sono: Napoli, Internazionale, Roma, Sampdoria e Lazio. Chiudono in zona retrocessione: Udinese, Torino e Crotone:

16 Milan

14 Sassuolo

12 Juventus

12 Atalanta

11 Napoli

11 Internazionale

11 Roma

10 Sampdoria

10 Lazio

9 Hellas Verona

7 Fiorentina

7 Cagliari

6 Benevento

6 Bologna

5 Genoa

5 Parma

5 Spezia

3 Udinese

1 Torino

1 Crotone