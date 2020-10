Serie A, la classifica: all’Udinese serve un cambio di rotta

UDINE – Prima di poter considerare chiuso il quinto turno di campionato, bisogna attendere la partita in programma questa sera. Lo stadio San Siro, privo di ogni spettatore dopo l’ultimo decreto, spera di vedere Stefano Pioli raggiungere le cinque vittorie consecutive in Serie A in altrettante gare dall’inizio della stagione. Per farlo, il tecnico rossonero si affiderà al solito Zlatan Ibrahimovic, uno dei protagonisti della cavalcata del Diavolo.

LA CLASSFICA – In attesa che si giochi anche l’ultimo match, è già possibile fare una stima della classifica: Al comando ci sono i rossoneri, indistintamente da quanto accadrà stasera. Seguono Napoli e Sassuolo a 11, gradino più passo della Champions League occupato dall’Internazionale a quota 10. Juventus attualmente in piena zona Europa League seguita da Atalanta e Sampdoria a 9 a pari merito con i bianconeri. Chiudono dall’ultimo posto in su, Crotone, Torino più Bologna e Udinese in coabitazione.

12 Milan

11 Napoli

11 Sassuolo

10 Internazionale

9 Juventus

9 Atalanta

9 Sampdoria

8 Verona

7 Lazio

7 Fiorentina

7 Cagliari

7 Roma

6 Benevento

5 Spezia

4 Genoa

4 Parma

3 Bologna

3Udinese

1 Crotone

1 Torino