Serie A, quasi in archivio la quinta giornata: i risultati delle gare

UDINE – Questa sera si giocherà l’ultimo incontro valido per il quinto turno di campionato tra il Diavolo e la Roma. Il tecnico rossonero Stefano Pioli si augura di raggiungere la quinta vittoria consecutiva in altrettante partite dall’inizio della Serie A. Per farlo, si affiderà al solito Zlatan Ibrahimovic in attacco. Le probabili formazioni vedono un possibile scontro a distanza con il rivale Edin Dzeko, rimasto in giallorosso dopo la scorsa sessione di mercato che lo vedeva destinato alla Juventus.

LA GIORNATA – In attesa del posticipo del lunedì tra due squadre impegnate in Europa League la scorsa settimana, si sono già giocate tutte le altre partite. Andando a ritroso, ieri sera la Juventus ha pareggiato in casa contro l’Hellas Verona per 1-1. Poco prima si è disputato lo scontro salvezza tra Fiorentina e Udinese, vinto 3-2 dai viola. Nel pomeriggio è stato il turno di Benevento-Napoli (1-2), Parma-Spezia (2-2) e all’ora di pranzo Cagliari-Crotone (4-2). Sabato invece è toccato a Lazio-Bologna (2-1), Genoa-Internazionale (0-2) e Atalanta-Sampdoria (1-3). Ha aperto il turno venerdì scorso il match tra Sassuolo e Torino, alla fine dei novanta minuti il risultato finale recitava neroverdi 3, granata 3.