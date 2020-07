Serie A, rigori a favore. Nella prossima giornata il testacoda tra Udinese e Lazio

In Serie A cresce vertiginosamente il numero dei calci di rigore assegnati. Decisivi in queste statistiche i falli di mano, che ormai costituiscono più della metà dei penalty assegnati con interpretazioni dei direttori di gara a volte discutibili. La Gazzetta dello Sport analizza i numeri delle squadre del campionato italiano in materia di rigori. Guida questa particolare classifica la Lazio a braccetto con il Genoa, chiude invece l’Udinese, che nella stagione in corso non ha ancora beneficiato di un tiro dagli undici metri. L’ultimo rigore assegnato ai friulani risale al lontano 7 aprile 2019, quando De Paul segnava il penalty contro l’Empoli. Nella prossima giornata avverrà il testacoda, ovvero la sfida tra Lazio e Udinese, la squadra con più rigori a favore contro quella che ne attende ancora uno. Ecco la classifica dei rigori in Serie A:

Genoa, Lazio 15

Lecce 13

Juventus 12

Inter, Sampdoria 10

Atalanta, Fiorentina, Roma 9

Milan, Torino 8

SPAL, Verona 7

Bologna, Cagliari 6

Sassuolo 5

Parma 4

Brescia, Napoli 3

Udinese 0

Ecco invece la classifica dei rigori a sfavore guidata dal Lecce, nella quale l’Udinese è al terzo posto, insieme a Fiorentina, Roma, Sassuolo e Torino con 9 penalty contro:

Lecce 12

Brescia, Juventus, Parma 10

Fiorentina, Roma, Sassuolo, Torino, Udinese 9

Bologna, Genoa 8

Milan, SPAL 7

Atalanta, Lazio, Napoli, Sampdoria, Verona 6

Inter 4