Serie A, Torino – Atalanta 0-7. L’ultima volta c’era riuscita l’Udinese 9 anni fa contro il Palermo

Sabato 25 gennaio nel secondo anticipo di Serie A, l’Atalanta di Gasperini ha demolito il Torino di Mazzarri all’Olimpico. Il risultato finale di 0-7 racconta di una partita a senso unico, con la Dea particolarmente ispirata in zona gol, con un Ilicic in stato di grazie che ha messo a segno una tripletta con uno dei gol addirittura da centrocampo. L’onda di gol nerazzurra ha travolto il Toro, sette gol di scarto un risultato incredibile che in Serie A non si verificava da tempo. L’ultima squadra a vincere con 7 gol di scarto infatti fu l’Udinese di Guidolin, che il 27 febbraio 2011 allo stadio Renzo Barbera fece passare un brutto pomeriggio al Palermo di Delio Rossi. La tripletta di Antonio Di Natale e il poker di Alexis Sanchez annichilirono la squadra siciliana. Era l’Udinese della qualificazione in Champions League, quella del quarto posto e del gioco spettacolare, con Di Natale, Sanchez a rubare la scena con la loro classe e la loro intesa pazzesca, con Benatia e Zapata centrali di difesa in grande forma a difendere la porta di un Handanovic all’inizio della sua carriera. Ecco le formazioni di quel giorno:

Palermo–Udinese 0-7

10’, 41’ e 61′ rig. Di Natale, 19’, 28’, 42’ e 48′ Sanchez

Palermo (4-3-2-1). Sirigu; Darmian, Andelkovic (1’st Munoz), Bovo, Balzaretti; Migliaccio, Bacinovic, Nocerino; Ilicic, Pastore (18’st Acquah); Hernandez (30’st Pinilla). All. Rossi.

Udinese (3-5-2). Handanovic; Benatia, Zapata (1’st Coda), Domizzi; Isla, Pinzi, Inler (23’st Battocchio), Asamoah, Armero; Sanchez (8’st Denis), Di Natale. All. Guidolin.

Arbitro. Peruzzo