La sfida tra l'Udinese e la Cremonese ha finalmente un giorno ed un orario. Una partita fondamentale soprattutto per la squadra lombarda che ha la possibilità di superare dopo una lunga rincorsa il Lecce e sicuramente un'occasione d'oro. Dall'altra parte un'Udinese che vuole continuare a mettere a referto dei risultati positivi di partita in partita, sicuramente non sarà semplice ma il team ha tutte le qualità per continuare a superarsi e soprattutto battere i record che non sono stati raggiunti negli ultimi dieci anni. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a leggere la data e l'orario in cui scenderanno in campo le due squadre.

Udinese-Cremonese sul campo da gioco

. La partita che chiuderà la giornata di campionato sarà proprio quella tra i bianconeri di Udine e i grigiorossi di Cremona. Da non dimenticare anche la, visto che la Cremonese è costretta a giocare nello stesso momento del Lecce. Occhi ed orecchie che saranno al BluEnergy Stadium, ma soprattutto i secondi che potrebbero avere più di qualche attenzione anche al Mapei. Adesso non resta che attenderedella squadra di mister Kosta Runjaic.