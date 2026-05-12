Non capitava da decisamente tante stagioni, ecco tutti i dettagli sulla giornata di Serie A in programma domenica e l'orario dell'Udinese
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La sfida tra l'Udinese e la Cremonese ha finalmente un giorno ed un orario. Una partita fondamentale soprattutto per la squadra lombarda che ha la possibilità di superare dopo una lunga rincorsa il Lecce e sicuramente un'occasione d'oro. Dall'altra parte un'Udinese che vuole continuare a mettere a referto dei risultati positivi di partita in partita, sicuramente non sarà semplice ma il team ha tutte le qualità per continuare a superarsi e soprattutto battere i record che non sono stati raggiunti negli ultimi dieci anni. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a leggere la data e l'orario in cui scenderanno in campo le due squadre.
Udinese-Cremonese sul campo da giocoDomenica, 17 Maggio 2026 alle ore 20:30. La partita che chiuderà la giornata di campionato sarà proprio quella tra i bianconeri di Udine e i grigiorossi di Cremona. Da non dimenticare anche la concomitanza con tutti gli altri match, visto che la Cremonese è costretta a giocare nello stesso momento del Lecce. Occhi ed orecchie che saranno al BluEnergy Stadium, ma soprattutto i secondi che potrebbero avere più di qualche attenzione anche al Mapei. Adesso non resta che attendere il fischio d'inizio dell'ultima sfida casalinga della squadra di mister Kosta Runjaic.
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