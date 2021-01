Serie A, Udinese-Atalanta: la designazione arbitrale

UDINE – Siamo ormai giunti all’atto finale di questo diciottesimo turno di campionato, penultimo del girone d’andata. Questa sera, alle ore 20.45, si affronteranno nel posticipo Cagliari e Milan alla Sardegna Arena. Una sfida fondamentale seppur per motivi opposti: la compagine sarda è in piena crisi e si è ritrovata invischiata nella lotta per non retrocedere, mentre quella meneghina è chiamata ad alimentare il sogno Scudetto. Il Milan è ancora in testa alla classifica, ma l’Inter si è portata momentaneamente a pari punti grazie alla vittoria ottenuta per 2-0 ai danni della Juventus. Passo falso invece per l’Atalanta, che non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 in casa contro il Genoa. Proprio la Dea sarà la prossima avversaria dell’Udinese, nel recupero della decima giornata che andrà in scena mercoledì pomeriggio, alle ore 15.

LA DESIGNAZIONE – La sfida è stata assegnata al fischietto di Giampaolo Calvarese, arbitro teramano che verrà coadiuvato da Capaldo e Rossi. Il quarto uomo sarà Chiffi, mentre del VAR se ne occuperanno Giacomelli e Tolfo. Una partita a dir poco fondamentale per l’Udinese, che non vince dallo scorso 12 dicembre e ha ottenuto la miseria di tre punti nelle ultime sette partite. Il gruppo allenato da Luca Gotti ha appena tre lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto e deve sfruttare questa partita, seppur contro una squadra fortissima, per iniziare a risalire la china. Le prossime due gare saranno probabilmente decisive per il futuro dell’attuale tecnico bianconero. Mercoledì l’Atalanta e sabato l’Inter: due impegni durissimi che, se dovessero concludersi con altrettante sconfitte, potrebbero seriamente costare l’esonero a Gotti.

I CANDIDATI – Intanto cominciano a circolare alcuni nomi sul possibile sostituto. Secondo quel che riferisce Sky Sport, il club friulano starebbe monitorando i profili di Andrea Stramaccioni (che ha già allenato l’Udinese nella stagione 2014/2015) e Leonardo Semplici. Occhio, però, anche alle candidature di Walter Mazzarri e Vincenzo Montella.