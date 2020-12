Serie A, Udinese-Benevento: le formazioni ufficiali

UDINE – Dopo sei risultati utili consecutivi, l’Udinese di Luca Gotti cerca ulteriori conferme e continuità nella sfida casalinga contro il Benevento di Pippo Inzaghi. Alle 20.45, infatti, bianconeri e giallorossi si daranno battaglia sul campo della Dacia Arena, per l’ultima partita di questo 2020 (quattordicesima giornata di Serie A). Entrambe le squadre hanno quindici punti in classifica, anche se la compagine friulana ha ancora la sfida contro l’Atalanta da recuperare. Anche il Benevento è in un buon periodo, dimostrato dal fatto che abbia perso una sola volta nelle ultime sei partite. I due allenatori hanno diramato le rispettive formazioni ufficiali.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto.

A disposizione: Scuffet, Carnelos, Deulofeu, Walace, Ter Avest, Micin, Nestorovski, Mandragora, Forestieri, Palumbo, De MaioCoulibaly. Allenatore: Gotti.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Schiattarella, Improta; Insigne, Caprari; Lapadula.

A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Del Pinto, Tello, Viola, Dabo, Foulon, Di Serio, Moncini, Sau, Pastina. Allenatore: Inzaghi.