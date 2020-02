Serie A, Udinese – Fiorentina si disputerà sabato a porte chiuse

L’emergenza Coronavirus ha scosso l’Italia intera e con essa anche il mondo dello sport. Il calcio nello specifico si è dovuto fermare parzialmente con i rinvii di alcune partite della scorsa giornata. Il virus che ha colpito principalmente il nord dello stivale ha avuto ripercussioni su molte regioni settentrionali, come: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Verona – Cagliari, Torino – Parma, Atalanta – Sassuolo e Inter – Sampdoria sono state rinviate a data da destinarsi. Ora dopo il decreto del governo emesso nella giornata di lunedì, il programma della Serie A continuerà senza intoppi, salvo ulteriori stati di emergenza. Ad oggi le partite della 26° giornata saranno disputate con variazioni tra porte aperte e porte chiuse. Le sfide che daranno la possibilità al pubblico di assistere alla gara saranno:Sampdoria-Verona, Lazio-Bologna, Napoli-Torino, Lecce-Atalanta, Cagliari-Roma. Sarà invece vietato l’ingresso ai tifosi per le seguenti gare: Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa,Parma-Spal ,Sassuolo-Brescia, Juventus-Inter. Per la squadra friulana dunque giocherà a porte chiuse in casa contro la Fiorentina, la regione Friuli nonstante la chiusura delle attività sportive si è adeguata al decreto del governo italiano. Nelle prossime ore la Lega calcio comunicherà le modalità di accesso per gli addetti ai lavori.