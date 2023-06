News Udinese – La Serie A 23/24 prende forma / Ecco i verdetti finali

Il prossimo campionato ha preso definitivamente forma. Tutte le squadre che comporranno la Serie A 23/24 sono state confermate ieri sera dopo i playout e i playoff. Nella prima sfida abbiamo visto la vittoria da parte del Verona in una partita pirotecnica contro lo Spezia in cui è successo davvero di tutto. 3-1 il risultato finale e il Genoa si conferma come unica squadra ligure in vista della prossima annata. Allo stesso tempo anche in Serie B è successo tutto all'ultimo minuto. Il Cagliari aveva bisogno di una vittoria per tornare nella massima serie del calcio italiano e il gol di Pavoletti è arrivato proprio qualche istante prima del triplice fischio finale. Mister Ranieri compie l'ennesimo miracolo sportivo, non possiamo dire la stessa cosa per la famiglia De Laurentiis. Anche se sono arrivati a 120 secondi dalla massima serie del campionato italiano con il dodicesimo monte ingaggi di tutto il campionato cadetto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime dal mercato. Un nuovo team per capitan Pereyra <<<