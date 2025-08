Udinese – Thauvin out! Serve l’attaccante per Runjaic: il punto

Va ricordato che in Francia si continua a sostenere che l’Udinese sarebbe aperta a trattare anche per la cessione di Thauvin, che è richiesto dal Lens (è stato offerto un milione e sei). Le amichevoli finora giocate hanno evidenziato che manca un calciatore che possa garantire solidità in attacco, uno in grado di segnare almeno dieci gol. Davis non ha mai dimostrato di essere tale durante la sua carriera e non offre sicurezze fisiche (ha saltato tre amichevoli su sei).