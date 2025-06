Udinese – Serve un mercato di contenimento! Le cessioni in atto

Il mercato che verrà sarà fatto di parecchie cessioni per contenere i costi relativi agli stipendi: ecco i nomi in partenza

Ci saranno strategie di mercato relative a una riduzione dei costi già sostenuti dal club. La proposta consiste nel contenere le spese per i salari di giocatori che non sono più utili al progetto. I calciatori coinvolti sono Alexis Sanchez, Brenner, Lautaro Giannetti e Christian Kabasele.

Quest'ultimo, in effetti, rappresenta un elemento importante per l'armonia dello spogliatoio ed è apprezzato dall'allenatore, ma dovrà diminuire significativamente il suo stipendio proveniente dal Watford : sono in corso delle trattative.

Per quanto concerne gli altri tre, dopo l'ultimo sfogo di Sanchez nei confronti del tecnico tedesco, sembra inevitabile il suo addio all’Udinese. Sanchez avrà un colloquio a breve con Gino Pozzo per liberarsi a costo zero e accasarsi altrove. Il suo ultimo anno di contratto sarebbe costato 2 milioni 780 mila euro lordi, risultando il più pagato della squadra, più di Florian Thauvin a 2,31 milioni, ma con il Decreto crescita, a differenza del cileno. In termini di netto, guadagnavano quasi la stessa cifra.