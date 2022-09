Udinese – Sette in quattro partite, i bianconeri sognano: rassegna stampa

Due partite da titolare e due gol, ma quello che sorprende non è la sua capacità sotto porta. Il centravanti è completo in tutti gli ambiti ed infatti grazie alla sua fisicità e soprattutto grazie al suo fisico, riesce a seminare il panico in tutte le difese avversarie. Quella di ieri, però, è stata una partita molto importante anche per un altro attaccante.