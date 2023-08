Udinese – Questa settimana si inizia / Le ultime dal campo: la rassegna

L'Udinese inizia a fare il countdown in vista dell'inizio del campionato. La squadra di Andrea Sottil ha grande voglia di ricominciare a sorprendere dopo una stagione di buon livello con un avvio che difficilmente i tifosi dell'Udinese possono dimenticare. Adesso non si può fare altro che sperare in un avvio molto simile se non migliore e soprattutto in un continuo di buon livello.