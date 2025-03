Udinese News – Runjac presenta la sfida contro il Verona: la conferenza

Il tecnico dei bianconeri si appresta a presentare la sfida tra Udinese ed Hellas Verona valida per la 29esima giornata di Serie A

Nicola Badursi 14 marzo 2025 (modifica il 14 marzo 2025 | 15:02)

Il derby del Triveneto è alle porte. Domani alle ore 15 Udinese ed Hellas Verona si daranno battaglia alle ore 15.00 per strappare i tre punti in ottica della classifica. Ecco le parole di mister Runjaic in conferenza stampa.

A che punto siamo con il processo di adattamento ai due moduli?

"Siamo avanzati di tre giorni rispetto a questo processo. Possiamo certamente esprimere un buon gioco, al di là del sistema di gioco adottato, che era uno dei nostri obiettivi all'inizio della stagione. La nostra attenzione si concentra sui meccanismi con cui ci approcciamo in campo. Stiamo migliorando e i ragazzi mostrano una buona sintonia: c'è grande rispetto reciproco e l'intesa sta crescendo".

C'è qualcosa che ti preoccupa del Verona?

"Siamo ottimisti e sappiamo che affronteremo sempre una sfida, soprattutto contro un avversario che cercherà di portare a casa un punto. Vogliamo mantenere una difesa compatta e ripartire rapidamente. A Roma abbiamo avuto meno possesso palla, ma il Verona è abile in transizione, proprio come noi. Dobbiamo essere bravi a sfruttare gli spazi quando abbiamo la palla. Nella partita di andata non è stata una gara semplice, e domani sarà fondamentale avere equilibrio nel possesso palla per essere pericolosi in fase offensiva".

Può esserci spazio per Palma e gli altri che giocano meno in questo finale di stagione?

"Guardiamo sempre al futuro, ma quando ci proiettiamo troppo in là rischiamo di inciampare nelle difficoltà immediate. Anche il processo di crescita dei giovani è parte integrante del gioco, e se si allenano con impegno, è fondamentale offrire loro delle opportunità. Non è facile garantire minuti a tutti. Anche Pafundi sta migliorando, mi piace il suo atteggiamento attento e concentrato, ma dobbiamo essere pazienti con loro, e anche loro devono esserlo. A volte la situazione può essere complessa, ma ne discutiamo quotidianamente per vedere come evolve".

Zemura offre le giuste garanzie come terzino sinistro? Ehizibue verrà schierato a destra?

"Kamara ha disputato una buona partita contro la Lazio, ma non potrà essere in campo. Pertanto, sarà Zemura a prendere il suo posto. Ha perso il suo posto da titolare, ma spero che riesca a esprimersi bene e a partire per le Nazionali con un sorriso. Ehizibue è disponibile".

Sanchez potrebbe avere un'opportunità?

"C’è questa possibilità. I desideri sono una cosa, ma la realtà a volte è diversa. Di solito, non mi precludo nulla, ma il duo Thauvin-Lucca sta funzionando molto bene, con grande armonia. Questa è la situazione attuale, e se tutti sono a disposizione e in forma, inizieremo con loro due. Sanchez e Pafundi stanno lavorando bene in allenamento; Alexis ha già avuto le sue possibilità di giocare e continuerà ad averle. Domani spero che riusciamo a funzionare come squadra, portando la giusta energia per ribaltare il risultato a nostro favore".

Come potrete mettere in difficoltà il Verona?

“Abbiamo una chiara visione del nostro modo di giocare, e il nostro obiettivo è concentrarci su noi stessi, a prescindere dalle prestazioni degli avversari. Se riusciremo a migliorare la qualità del nostro possesso palla, potremo diventare un avversario temibile. Vogliamo offrire prestazioni costanti, giocando con il giusto livello di intensità, correndo e dimostrando spirito di squadra per vincere i duelli. È questo che conta".

