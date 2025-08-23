Udinese-Hellas Verona | Runjaic presenta la sfida: la conferenza stampa

Mister Runjaic si prepara a rispondere alle domande dei giornalisti sulla sfida di Lunedì contro l’Hellas Verona

Lorenzo Focolari Redattore 23 agosto - 14:34

“Siamo felici di iniziare a partecipare al campionato, abbiamo già disputato la nostra prima partita ufficiale, offrendo una prestazione robusta contro la Carrarese. Naturalmente, l'Hellas Verona rappresenta un avversario di un'altra categoria, la preparazione è stata lunga e impegnativa, ora dobbiamo mettere in pratica quanto appreso in allenamento”.

“Vogliamo partire col piede giusto, per raggiungere questo obiettivo dobbiamo impegnarci molto, giocando bene e rispondendo adeguatamente alle offensive del Verona. La scorsa stagione è ormai alle spalle e preferisco non soffermarmi troppo su di essa; un buon avvio fa sempre bene, abbiamo fatto bene l'anno scorso e un po' di fortuna ci ha assistito, ma è importante cercarla”

Runjaic sul Verona

“Hanno uno stile di gioco molto vivace, incentrato sui duelli, e noi dobbiamo essere pronti e preparati ad affrontare determinate circostanze. Dobbiamo muoverci più attivamente senza palla per poterli attaccare, poiché difendono in modo compatto; sarà fondamentale per poter segnare, ora dobbiamo tradurre questo in azione sul campo. Mi aspetto che il Verona si dimostri difficile da affrontare, proprio come l'anno passato; hanno apportato alcune modifiche alla rosa, ma la loro filosofia di gioco rimane invariata”.

Le condizioni dei giocatori

“Secondo me, Zemura ha mostrato un progresso maggiore rispetto a Kamara durante la preparazione. È un giocatore prezioso per il nostro gruppo, ho avuto una conversazione costruttiva con lui, è consapevole della sua importanza e che abbiamo bisogno di lui. Non c’era una ragione specifica per la sua assenza. Per quanto riguarda Ekkelenkamp, si unirà al gruppo per l'allenamento finale, ma non vogliamo correre rischi, vedremo se sarà il caso di portarlo con noi. Non intendo fare troppi cambiamenti al momento, abbiamo mostrato una prestazione convincente in Coppa e desideriamo ripeterci”.

“Potrebbe esserci un altro giocatore che ha subito un infortunio, ma non voglio rivelare il nome, poiché potrebbe anche partecipare; abbiamo affrontato una preparazione intensa. Forse un calciatore che non è al massimo della forma, in pochi giorni potrebbe rimettersi in gioco. Valuteremo se sarà opportuno rischiarlo, verificheremo se Ekkelenkamp così come altri due tre giocatori saranno disponibili”.

Runjaic su Bertola e Goglichidze

“Purtroppo, Bertola ha subito un infortunio e ha perso parte della preparazione, ora sta migliorando. Anche Goglichidze non è arrivato nella sua migliore condizione, entrambi stanno lavorando per ritrovare la forma ottimale. Sono talentuosi e hanno la nostra completa fiducia, si adattano al tipo di gioco che desideriamo attuare. Gli stiamo concedendo il tempo necessario, quando si transita verso un livello superiore è sempre necessario un po' di tempo per adattarsi, ma questo non significa che non possano scendere in campo presto. Sono qui per impegnarsi e stanno andando bene. Palma ha avuto un ottimo precampionato, sono soddisfatto dei suoi progressi, e ora vedremo come continuerà il suo sviluppo”.

Le partenze di Sanchez, Brenner e Pafundi

"In un’intervista precedente ho menzionato che abbiamo esaminato la stagione passata e, in generale, prendiamo decisioni in collaborazione con i giocatori, come nel caso di Pafundi. Abbiamo trovato un buon gruppo per aiutarlo a migliorare e, se riuscirà a inserirsi bene, avrà più opportunità di gioco; ha già fatto notevoli progressi da gennaio e crediamo di avere individuato una soluzione vantaggiosa. Un giocatore del nostro vivaio, molto talentuoso, ha già avuto delle occasioni in prima squadra, ma se non basta abbiamo bisogno di un piano alternativo, e questo è la Sampdoria. Quando ritornerà, potrà dare un contributo significativo alla nostra squadra. Per quanto riguarda Sanchez, non ho molto da aggiungere; avevamo grandi speranze, è arrivato infortunato e poi non è stato contento della sua stagione, ha avuto dei piccoli problemi. Lui è ancora un giocatore dell'Udinese e desidera giocare di più, vista la qualità che ha, ma non possiamo garantirglielo. Stiamo lavorando entrambi allo stesso modo, ci sono ancora alcuni giorni per trovare una soluzione che soddisfi tutti, lunedì non sarà con noi perché la situazione è ancora in evoluzione. Si sta allenando bene, ora fa parte del gruppo e può partecipare a sessioni di allenamento più specifiche; vedremo cosa accadrà la prossima settimana.

Per quanto riguarda Brenner

“Alcuni ragazzi hanno avuto alti e bassi senza la crescita che ci saremmo aspettati; non ha preso parte alla partita contro la Carrarese ed ha manifestato il desiderio di andare via per avere più spazio. Ha svolto una buona preparazione e ha giocato molto nelle amichevoli. Lunedì ho preso altre decisioni dando un breve spazio a Pafundi per valutarlo nuovamente prima di decidere sul suo futuro. Non tengo qui giocatori insoddisfatti; voglio contare su atleti che possano creare competizione e che diano tutto per giocare, desidero una competizione sana. Abbiamo delle gerarchie chiare, con Karlstrom come capitano, Lovric come vicecapitano e un consiglio di squadra che comunica agli altri cosa significhi giocare per l'Udinese; ci servono ancora un paio di giocatori, ma ora ci concentriamo su chi è già qui”.