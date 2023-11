News Udinese – Sfida al mito / Mourinho e Cioffi (di nuovo) a confronto

Gabriele Cioffi non ha mai nascosto la stima che riserva nei confronti di José Mourinho. Proprio per questo motivo non puoi perdere le ultime

José Mourinho si avvicina (a grandi passi) al prossimo incontro di campionato. La squadra giallorossa non può più sbagliare, anche perché il ritardo in campionato inizia ad essere sostanzioso e si vuole evitare un'altra stagione nell'anonimato tra i confini nazionali.

La sfida di domenica pomeriggio sarà un match dal sapore speciale soprattutto per un addetto ai lavori: Gabriele Cioffi. Il tecnico non ha mai nascosto la sua stima nei confronti del portoghese e proprio per questo motivo vincere significherebbe ancora di più. Per farlo, però, c'è bisogno di tutto il team e soprattutto del gioco visto contro il Milan a San Siro e l'Atalanta al BluEnergy Stadium.