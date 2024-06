Notizie Udinese / Sfuma un altro candidato: Zanetti firma con l’Hellas

L'ex allenatore del Venezia era nella lista dei candidati per la panchina dei bianconeri: Zanetti firmera un annuale col Verona

Sfuma un altro candidato per la panchina dell'Udinese. Infatti, l'Hellas Verona ha da poco definito gli ultimi dettagli dell'accordo con Paolo Zanetti .

Dopo la separazione da Marco Baroni, che sarà il nuovo tecnico della Lazio, il Verona ha deciso di affidare la panchina a Zanetti con un contratto di un anno. L'accordo si estenderà automaticamente per un'altra stagione in caso di salvezza. La firma è prevista entro le prossime 24 ore, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio. Ora tra i candidati per la panchina dell'Udinese rimangono Di Francesco e le piste estere.