Notizie Udinese – Sheva non ci crede: 7 indisponibili per domenica

In vista del match di domenica contro l'Udinese, Andriy Shevchenko rischia di dover fare a meno di ben sette calciatori

Redazione

Tra tre giorni andrà in scena il match tra Udinese e Genoa. Alla Dacia Arena si affronteranno due squadre in cerca di riscatto. I bianconeri sono reduci dal ko di Torino, mentre i liguri vogliono regalare al neo tecnico Shevchenko la prima vittoria, dopo la sconfitta contro la Roma all'esordio. Sarà, quindi, una sfida tesa e combattuta, dove ogni dettaglio può fare la differenza. Tuttavia, gli infortuni rischiano di condizionare la partita. Mister Gotti dovrebbe avere a disposizione quasi l'intera rosa. Lo stesso non si può dire dell'allenatore ucraino. Ecco la situazione.

Sette indisponibili

Salvo miracolosi recuperi dell'ultimo minuto, il Genoa si presenterà ad Udine con ben 7 indisponibili, molti dei quali titolari. Infatti, saranno out per per un problema muscolare il capitano Domenico Criscito, Mattia Destro, Kallon e Fares. Cassata è fuori per l'infortunio al ginocchio, mentre Caicedo per quello alla coscia. Infatti, anche Nikola Maksimovic sarà costretto a dare forfait a causa di una lesione di secondo grado al retto femorale anteriore. Insomma, l'avventura di Shevchenko in Liguria non è iniziata nel migliore dei modi. L'ucraino però non si perde d'animo. Ecco il probabile undici.

Probabile formazione

L'ex attaccante del Chelsea potrebbe schierare una formazione molto simile a quella vista contro la Roma. Spazio al 3-5-2. In porta, nessun dubbio: gioca Sirigu. Il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Biraschi, Masiello e Vasquez con Cambiaso e Sabelli sulle fasce. A centrocampo, sicuri di un posto sono Rovella e Badelj, mentre Sturaro e Hernani sono in ballottaggio. In attacco si va verso la conferma della coppia composta dall'eterno Pandev e da Ekuban, anche se Bianchi scalpita.