Notizie Udinese | Si chiude il 2022 dei bianconeri – rassegna stampa

Si chiude con una sconfitta l 2022 dei friulani, anno che ha segnato l'inizio di un percorso di crescita importante cominciato nella seconda metà dello scorso campionato. Un bilancio positivo quindi per gli uomini di Sottil che terminano il primo spezzone di campionato all'ottavo posto in classifica, con 24 punti all'attivo.

Cifre importanti per i friulani che non vedevano una partenza così da anni. Nonostante la vittoria non arrivi da sette giornate, il tecnico piemontese si è detto soddisfatto del suo lavoro, iniziato in quel di Lienz questa estate. Ora però,partiamo con la rassegna stampa <<<