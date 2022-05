Notizie Udinese – Oggi si comincia a spingere / In testa solo lo Spezia

Il team bianconero continua il suo momento di crescita. Ecco il punto in vista del prossimo incontro di campionato

Il team bianconero ha archiviato il terz'ultimo incontro della sua stagione ed ora la testa si sposta direttamente al prossimo match di campionato. Stiamo parlando di una partita che non può essere sottovalutata, visto che l'avversario è direttamente coinvolto nella lotta per non retrocedere: lo Spezia. La squadra guidata da Thiago Motta ha bisogno di ancora due punti per poter passare l'ultima giornata in estrema tranquillità e di conseguenza vorrà fare il possibile pur di mettere in sicurezza il grande obiettivo, senza dover dipendere dalle altre squadre. Intanto, oggi riprenderanno gli allenamenti per il team friulano in quel del Bruseschi. Diverse le novità in vista di un incontro che sarà l'ultimo tra le mura amiche della Dacia Arena.