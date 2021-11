News Udinese – Si conclude la campagna abbonamenti / I risultati

Si è conclusa ieri sera la campagna abbonamenti della società bianconera. Ecco le parole del direttore generale Collavino

La società bianconera , nonostante le varie restrizioni per il Covid, ha comunque voluto aprire la campagna abbonamenti a favore dei più fedeli tifosi bianconeri. Nell'abbonamento erano incluse tredici partite, che tutti avrebbero potuto vivere al massimo. Ieri si è conclusa la campagna della società bianconera. I tifosi sono entusiasti di essere tornati allo stadio ed anche i numeri lo confermano. Anche la squadra non vede l'ora di poter avere un constante tifo da parte dei suoi supporters. Tutti sono pronti per poter ottenere il più possibile nell'immediato futuro. Vediamo quanti tagliandi sono stati strappati.

Il sito ufficiale dell'Udinese Calcio comunica che le tessere sottoscritte durante questo mese di campagna abbonamenti sono state 8.079. Ringrazia tutti i tifosi allo stesso modo per aver dato fiducia ad una società fatta da componenti giovani e pronti per fare la differenza. Anche il direttore generale Collavino ha detto la sua e si è complimentato con i tifosi bianconeri, ecco le sue parole: "“Si tratta di un risultato eccezionale. Messo a paragone con l'attuale momento che stiamo attraversando, che ancora viviamo e alle dinamiche profondamente mutate per il calcio in questi due anni". Il direttore non ha terminato qua i complimenti alla società e al pubblico.