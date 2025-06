Scandalo Udinese – Okoye si fece ammonire volontariamente

Il portiere dell’Udinese ha ricevuto l’esito della procura di Udine sul caso scommesse che lo vedeva coinvolto

Lorenzo Focolari Redattore 9 giugno - 13:11

Questa mattina, come riportato da una comunicazione dell'Ansa, è stato inviato l'avviso di chiusura delle indagini preliminari nei confronti di quattro individui, tra cui il portiere della squadra friulana, tutti accusati di frode in concorso ai danni di un bookmaker. L'inchiesta riguarda, come specificato, l'incontro di Serie A tra Lazio e Udinese, che si è svolto a Roma l'11 marzo 2024.

Stando a quanto dichiarato dalla Questura di Udine, le indagini, condotte dalla Procura della Repubblica di Udine, sono state avviate dopo aver notato flussi irregolari nelle scommesse legate a questa partita. In particolare, l'attenzione si è focalizzata sull'ammonizione di Okoye, per la quale le agenzie di scommesse offrivano otto volte la puntata. Nella situazione analizzata, sono state registrate scommesse che hanno generato vincite superiori a 120mila euro, principalmente relative a giocate fatte in punti scommessa situati nella provincia di Udine.

La Questura informa, secondo quanto riportato da Ansa: "Gli elementi raccolti durante le indagini, integrati da verifiche tecniche sugli strumenti utilizzati dagli indagati, hanno permesso di rafforzare l'ipotesi di illiceità di gran parte delle vincite descritte, considerate il risultato di un accordo premeditato tra il calciatore friulano - effettivamente ammonito in quella partita per perdita di tempo al 63° minuto - e uno degli scommettitori coinvolti, da cui sono originate le crescenti scommesse effettuate anche da altri due scommettitori, anch'essi indagati per concorso nella frode in questione. "