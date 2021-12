Rassegna stampa | Si gioca! / Le ultime, prima del fischio d’inizio

Oggi si scende in campo, la squadra vorrà sicuramente non ripetere gli ultimi risultati. La sconfitta contro il Torino e il pareggio in casa contro il Genoa non hanno fatto bene alla squadra, che rischia di perdere un po' di fiducia. Motivo per cui sul campo d'allenamento si sta lavorando duramente. Non si vuole perdere la concentrazione.