Rassegna Stampa | Si pensa solo al campo / Servono i tre punti

Da qualche ora si è conclusa la sessione invernale del calciomercato . Tutti i team hanno dato il massimo e cercato di offrire ai propri mister la squadra migliore, incluso l'Udinese. Nelle ultime ore si è cercato di fare il possibile, anche se la squadra bianconera non ha chiuso nessun colpo da far stropicciare gli occhi.

La dirigenza bianconera ha rafforzato il team soprattutto nel reparto difensivo dove sono andati via Samir e De Maio per essere sostituiti con Pablo Marì e Filip Benkovic. Inoltre ci sono state anche due cessioni in attacco, si parla di rescissioni che hanno aiutato i diretti interessati sia economicamente che sotto il punto di vista del minutaggio.