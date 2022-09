News Udinese | Ultim’ora! Si rivede in campo Leonardo Buta

Il laterale portoghese è tornato a correre al Bruseschi dopo il grave infortunio riportato in estate alla tibia

Redazione

Doppia sessione d'allenamento in programma oggi per l'Udinese, intenta a preparare al meglio l'ostica trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Dopo le brutte notizie legate agli infortuni di Masina e Bijol, finalmente Sottil può tornare a sorridere. Infatti, stamane, si è rivisto in campo Leonardo Buta, sfortunato neo acquisto dei bianconeri. Il terzino non ha neanche fatto in tempo a presentarsi ai tifosi, a causa dell'infortunio rimediato ad inizio ritiro che lo ha costretto all'intervento chirurgico il 12 luglio a Villa Stuart per la riduzione di una frattura alla tibia destra occorsa durante uno scontro in allenamento.

Il laterale mancino portoghese è tornato così a calcare il terreno di gioco per una seduta d'allenamento personalizzata. Il suo totale reintegro col gruppo è previsto tra circa un mese. Una nuova soluzione quindi per Sottil che per diverse settimane dovrà fare a meno dei due centrali.

Il Profilo

Leonardo Buta nasce il 5 giugno 2002 ad Agueda (Portogallo) e gioca nel settore giovanile del Benfica fino al 2015. Successivamente, si trasferisce prima all’Anadia e poi al Palmeiras, dove si mette maggiormente in mostra e attira le attenzioni dei grandi club portoghesi, tra cui lo Sporting Braga. Leonardo si mette nelle formazioni giovanili, passando dall’U17 all’U19, per poi passare alla formazione U23. Successivamente disputa anche 15 partite con il Braga B, in terza divisione portoghese. La scorsa estate passa definitivamente in prima squadra e colleziona le prime presenze tra i senior. Anche dal punto di vista della nazionale, Buta ha fatto molto parlare di sé: ha giocato ben 15 partite tra U17 e U18, per poi debuttare lo scorso marzo agli Europei con la maglia del Portogallo U20. Ora finalmente può iniziare la nuova avventura in bianconero. Nel mentre, la società friulana ha messo in mano a Sottil carta bianca e adesso può decidere quello che vuole. Ecco quali sono gli assi nella manica <<<