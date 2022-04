Rassegna Stampa | Si scende in campo / Le decisioni dei due tecnici

La squadra bianconera è pronta per iniziare il rush finale di campionato , stiamo parlando di un'ultima fase composta da dieci incontri molto importanti. Il primo sarà questo pomeriggio alle ore 15 alla Dacia Arena di Udine, dove arriverà il Cagliari guidato da Walter Mazzarri.

La società isolana ha solo tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione e di conseguenza non si può perdere in chiacchere, ma deve fare il massimo a partire dal match odierno. L'Udinese, d'altro canto, ha una classifica più tranquilla ma non può comunque permettersi distrazioni.