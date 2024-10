Udinese News – Si volta pagina, testa al Cagliari: la rassegna stampa

L'Udinese cerca in tutti i modi di voltare pagina e di conseguenza si avvicina alla prossima sfida di campionato con il Cagliari: le ultime

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra guidata da mister Kosta Runjaic deve voltare pagina e dimenticare il prima possibile la trasferta di Torino, visto che tra soli cinque giorni si scende (di nuovo) sul campo da gioco. La prossima sfida sarà contro una squadra in ottima forma come il Cagliari.