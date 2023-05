Fiorentina-Udinese | Silvestri: “L’approccio non è stato al nostro livello”

Silvestri ha cominciato partendo dall'atteggiamento, ancora una volta troppo passivo e rinunciatario in una gara importante, come quella di questo pomeriggio: " L’approccio non è stato al nostro livello , dovevamo cominciare la gara con più aggressività e cattiveria. Dopo il gol abbiamo reagito bene; peccato non aver trovato il pareggio”. ha analizzato Silvestri ai microfoni di TV 12

Le parole di Silvestri

Il numero uno dei friulani ha poi continuato parlando sempre della mentalità con cui la squadra affronta un certo tipo di partite: "Il nostro campionato parla chiaro: in casa e con le big abbiamo sempre offerto grandi prestazioni. Dobbiamo imparare ad approcciare bene le gare, come facciamo in casa, anche in trasferta" .