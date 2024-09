Ex Udinese – Silvestri decisivo nel derby della Lanterna: il post social

L'Udinese non può che essere contento per l'andamento dell'esperienza in quel di Genova del suo ex estremo difensore Marco Silvestri. Proprio nel corso dell'ultima sfida di Coppa Italia nel derby storico con i cugini del Genoa ha messo a referto diverse parate decisive nel corso della sfida, oltre che quella decisiva sul tiro dagli undici metri di Zanoli.