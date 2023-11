Udinese, Silvestri: “Non so cosa sia successo con Sottil. Cioffi è motivato”

Il portiere dell'Udinese, Marco Silvestri, ha parlato a Tribalfootball.com spiegando cos'è cambiato dall'arrivo di Gabriele Cioffi in panchina: "Il cambio allenatore ci ha dato una bella scossa, quando cambi vuol dire che le cose non vanno bene e che la colpa è anche di noi giocatori. Vede il calcio molto velocemente con e senza palla, pressiamo molto forte gli avversari. Il cambiamento principale che ha portato è che ci ha messo molto più compatti in difesa e in attacco, cerchiamo molto di più la profondità, che è la scelta migliore per una squadra come la nostra".