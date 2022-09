Notizie Udinese – Silvestri: “Il mio obiettivo? Punto sempre alla nazionale”

L'estremo difensore bianconero si gode questo super inizio di stagione. Si parla di un estremo difensore sempre in grado di fare la differenza e dire la sua sul campo da gioco. Sia nelle cinque vittorie di fila che nelle precedenti due sfide dove è arrivato un solo punto, c'è sempre stato tanto merito del giocatore ex Hellas Verona . Sicuramente è una delle sorprese di questo campionato e si aggiunge alla già ampia batteria di portieri molto interessanti e pronti per il grande salto o l'approdo in nazionale. Proprio alla Gazzetta dello Sport, il portiere ha fatto il punto su questo campionato e sul suo futuro. Ecco le parole di Marco Silvestri .

Marco Silvestri, ora, deve pensare al prossimo incontro di campionato. Una partita che per molte motivazioni non sarà semplice ed anzi dal primo all'ultimo minuto bisogna dare tutto se si vogliono portare a casa i tre punti. L'Hellas Verona è sicuramente la squadra che ha permesso al portiere di arrivare nella massima serie del calcio italiano. Di conseguenza la partita di lunedì prossimo sarà molto importante per diversi motivi.