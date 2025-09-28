mondoudinese udinese news udinese Udinese News – Buona la prima per l’ex Silvestri! Le parole

udinese

Udinese News – Buona la prima per l’ex Silvestri! Le parole

Marco Silvestri
L’ex portiere bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua nuova avventura con la Cremonese iniziata ieri con un buon esordio
Lorenzo Focolari Redattore 

Marco Silvestri, il portiere che ha lasciato l'Udinese nell'estate del 2024 ed è ora il secondo di Audero alla Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il suo debutto con la maglia grigiorossa: "Non pensavo di dover scendere in campo, anche se ero a conoscenza del leggero infortunio al polpaccio di Audero”.

“Tuttavia, ero piuttosto sereno, ho una certa esperienza, ho accumulato molte presenze in Serie A e gioco a calcio da tempo. La cosa che conta è l'impegno che metti negli allenamenti quotidiani, io mi preparo come se fossi titolare la domenica: la vera chiave è tutta qui. Non si tratta di un semplice interruttore da accendere o spegnere, sono sempre pronto”.

Qual è la qualità principale di Nicola?

"Lo scorso anno ero vicino a seguirlo a Cagliari, quest’anno finalmente ci siamo riusciti. Apprezzo molto il suo approccio, ha la capacità di entrare nella mente dei giocatori, dispone di un ottimo staff e prepara le partite con grande attenzione ai dettagli. "

Le ultime di mercato:  Zaniolo, parla l’agente: “Udine? Vi dico che…”<<<

Leggi anche
Sassuolo-Udinese | Match day in programma per le 12:30: i dettagli
Buongiorno Udinese \ Ecco le prime pagine dei giornali

© RIPRODUZIONE RISERVATA