Udinese-Empoli / Silvestri e Perez in coro: “Abbiamo fatto il possibile”

Si è conclusa da pochi minuti la partita tra l'Udinese di Andrea Sottil e l'Empoli di Paolo Zanetti. Stiamo parlando di un incontro di altissimo livello e che si è giocato su buonissimi ritmi. I bianconeri hanno sicuramente per larghi tratti la vittoria, anche se alla fine bisogna accontentarsi di un pareggio. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con le parole di due protagonisti del match. Ecco l'intervista post partita di Perez e Silvestri

Perez ha iniziato parlando a caldo del match: "Abbiamo preso subito gol, ma poi la squadra ha fatto una grande partita. Dobbiamo continuare così, i gol arriveranno. Abbiamo fatto comunque il possibile per portare a casa i tre punti. L’Empoli ha attaccanti veloci e forti in contropiede e nei primi minuti ci hanno sorpreso. Dopo abbiamo gestito bene la partita, peccato non sia arrivato il secondo gol”. Perez elogia il suo capitano, autore del gol del pareggio: “Sono contento per il gol di Pereyra, è un gran calciatore e un amico”.