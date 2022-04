Udinese-Empoli/ Silvestri nel prepartita: “Sarà una partita difficile”

Il calciatore bianconero intervenuto ai microfoni di DAZN ha voluto presentare l'importante sfida contro gli azzurri di Andreazzoli

Ormai ci siamo, pochi minuti e i ragazzi di mister Cioffi torneranno in campo per la giornata numero 33. I bianconeri dopo la netta vittoria ai danni dei rossoblù di Mazzarri e i tre punti arrivati sull'ultimo pallone utile contro il Venezia grazie al secondo gol consecutivo di Becao, vogliono continuare sulla falsa riga tracciate nelle ultime uscite. L'Empoli di Andreazzoli, seppur in netto calo rispetto al girone d'andata, sanno come far male quindi l'attenzione dovrà essere comunque molto alta. Il numero uno friulano Marco Silvestri è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida, pochi dubbi sul match di oggi: gara difficile ma in un ottimo momento per i bianconeri.