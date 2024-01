Udinese-Milan | Silvestri scrive a Maignan: “Ti sono vicino per l’accaduto”

Nonostante non fosse della partita per scelta tecnica, il portiere dell'Udinese Marco Silvestri ha scritto una lettera pubblica sul proprio profilo Instagram al collega Mike Maignan. Ecco le sue parole:

Ti sono vicino per quello che è successo. Non è la prima volta, ma TUTTI ASSIEME dobbiamo fare in modo che sia l’ultima.

Questo non può succedere nel nostro stadio, non deve succedere in nessuno stadio, in nessun campo, in nessun luogo. Alziamo tutti la voce: NO AL RAZZISMO!