Empoli-Udinese | Silvestri: “La sfuriata di Sottil ha cambiato la mentalità”

La squadra bianconera ha vinto un incontro fondamentale per un posto in Europa. Ecco le parole del portiere dopo il match

L'Udinese il colpo lo ha fatto l'estate scorsa, quando l'Atalanta ha prelevato Musso e dal Verona è arrivato Marco Silvestri . Il portiere classe 1991 è divenuto fin da subito imprescindibile e a suon di belle prestazioni si è conquistato la fiducia di compagni e allenatori. I bianconeri hanno trovato tra i pali un top nel ruolo, capace non solo a fare il portiere ma anche a essere un vero e proprio leader all'interno dello spogliatoio.

Nella vittoria di Empoli c'è anche la firma di Marco Silvestri, decisivo in più di un'occasione. Il portiere bianconero ha analizzato il match nel post gara: "Sono molto contento, sono molto più contento quando le parate servono. Oggi abbiamo vinto. Un gol in quella situazione sarebbe pesato molto. Oggi non siamo andati sotto e questo ci ha dato la forza di ripartire nel secondo tempo con un gran piglio e ci ha permesso di portarla a casa".