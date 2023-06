Udinese-Juventus | Silvestri: “Siamo rimasti in pochi, ma vogliamo vincere”

Il portiere dei friulani ha analizzato l'ultima sfida dei bianconeri della stagioni. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn

L'Udinese si prepara a disputare la sua ultima gara di campionato. Una stagione difficile, martoriata dai diversi infortuni, ma importante per classifica e gioco espresso. Oggi alla Dacia Arena arriva la Juve e servirà una gara attenta sotto tutti i punti di vista per conquistare la vittoria finale. Sottil, viste le tante defezioni, ha optato per un ampio turnover, con addirittura due giocatori della Primavera titolari dal 1' minuto. Del match, ha parlato nel pre partita il portierone dei friulani Marco Silvestri.

Silvestri ha commentato la vasta infermeria, cosa che ha caratterizzato la stagione bianconera: “Siamo rimasti in pochi, è vero, ma non deve essere un alibi. Affronteremo la gara al meglio, vogliamo finire bene questa ultima gara in casa.”

Le parole del Silvestri — Una vittoria per centrare un traguardo importante: "Con le grandi del campionato abbiamo sempre fatto bene in casa. Questa sera, anche con la Juve, cercheremo la vittoria. A livello personale sono contento della mia stagione e di aver aiutato la squadra a guadagnare diversi punti. La stagione è senza dubbio positiva."