Udinese News – L’ex Simone Pepe commenta il futuro di Lucca: le parole

Inoltre, ha commentato anche quella che potrebbe essere un'altra stagione sotto la gestione della famiglia Pozzo: “Seguo da lontano la situazione, che di recente sembra aver rallentato. I Pozzo restano e questa è una splendida notizia per i friulani e per il calcio italiano. Essi rappresentano una garanzia, commettono pochi errori: le grandi intuizioni messe in atto sono innumerevoli, non solo in ambito di mercato. L’Udinese è in mani sicure: non dimentichiamo che la famiglia Pozzo dirige il club da 39 anni e appare ancora motivata per il futuro del calcio friulano. Credo fermamente che nel calcio la continuità sia la chiave per cercare di eccellere e progredire. La scelta di Runjaic rientra in questo contesto, anche se non è mai facile giudicare dall'esterno”.